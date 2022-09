HÜVA NÕU | Loomulikult ilus: kuidas tunda end ilusamalt ja mugavamalt ka ilma meigita?

Uuringud näitavad, et naiste meigi kandmisel on peamine põhjus olla märgatavalt atraktiivsem ja enesekindlam. 44 protsenti naistest usuvad, et kui nad näitavad oma loomulikku nägu, siis neid koheldakse erinevalt. On tõestatud, et meik parandab naiste välimust, muutes nad teiste silmis atraktiivsemaks. Kuidas tunda end ilusamalt ja mugavamalt ka ilma meigita?