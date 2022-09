HARUKORDNE VAATEPILT: matustel võis näha Williami ja Harry „unustatud“ kasuõde

Kunstikuraatorina tegutsev Laura Lopes (44) pole Iltalehti teatel küll kuningliku pere aktiivliikmete seas, kuid oma kasuvendade Williami ja Harryga on ta lähedastes suhetes. Laura isa on vastse kuninganna Camilla esimene abikaasa Andrew Parker Bowles. Camilla ja Andrew abiellusid 1973 ja said kaks last. Pulmajärgsel aastal sündis poeg Tom Parker Bowles, neli aastat hiljem täienes pere tütar Lauraga.