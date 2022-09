TÖÖPÄEVA JAGU KUNINGLIKKE MATUSEID! Anna Pihl auväärsest kommentaatoritööst: tegime teleajalugu, ülemusedki kiitsid

Anna on elanud viis aastat Londonis, kajastanud varem nii kuninganna teemantjuubelit kui ka kuninglikke pulmi ehk on enda sõnul väga lähedalt näinud, mida tähendab kuningapere brittide jaoks. „Eks see nende vaimustus on ka mind nakatanud – kuninglikku perekonda puudutavad sarjad, dokumentaalfilmid ja raamatud meeldivad mulle väga,“ märgib teleajakirjanik.