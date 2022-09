ÕL LONDONIS | Kuidas ma koos londonlastega pisaraid valasin...

Jõuame Hyde Parki hommikul poole üheksa ajal. Selleks ajaks on tänavaääred, mis palistavad kuninganna sarga teekonda, juba inimestest tulvil, nii et seista tuleb viies kuni kümnes reas. Need, kes seisavad otse tara ääres, on koha sisse võtnud keset ööd või isegi mitu ööpäeva varem. Rahvas voorib igast Hyde Parki otsast, kaasas piknikutekid ja söögipoolis. Inimesed, kellega Õhtuleht rääkis, tunnistasid, et see ongi nagu suur rahvapiknik, et koos avaldada tunnustust ja tänu lahkunud kuningannale. Inimesed on ülevas meeleolus ja ütlevad end uskuvat, et Charles III-st saab hea troonipärija, kuigi kuninganna jalajäljed, millesse ta peab astuma, on ülisuured. Ka kuninga abikaasasse Camillasse on brittide suhtumine muutunud. Varem palju kriitikat saanud Camilla on omaks võetud ja leitakse, et temagi saab oma rollis hästi hakkama.