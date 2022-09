RANGE PROTOKOLL: mida kuningliku perekonna liikmed tseremoniaalsel matusel kandsid?

Viimasest kuninglikust matusest on Ühendkuningriigis möödunud 70 aastat. Kuninganna Elizabeth II aitas enne surma oma matust planeerida ja see on suures osas mõõtu võtnud tema isa, George VI, 1952 aastal toimunud matusest. Kuninganna oli suur traditsioonide järgija ja esmaspäevane tseremoonia kinnitab seda.