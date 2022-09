Kuninganna kirstupärjas on liigutav meenutus tema ja Philipi pulmadest

Daily Telegraphi teatel on pärjas teiste seas gladioolid, kuldvööt-liiliad, inkaliiliad, preeriakellad, kuid ka hariliku tamme oksad. Tammepuust on ka kuninganna sark. Pärjas leidub ka leinakaske - ning mirdioksake. Viimaseid kasutati ka 1947. aastal kuninganna pruudikimbus, nagu näeb ette kuninglik traditsioon. Ajakirja Hello! teatel on pärja mirdioks pärit sellestsamast oksakesest, mis oli pruudikimbus.