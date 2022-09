ÕL LONDONIS | GALERII JA VIDEO | Tuhanded inimesed jälgivad Hyde Parkis kuninganna matusetalitust. Kohalik: Camillat on küll kritiseeritud, ent temast on saanud oluline osa kuninglikust perekonnast

Kuninganna Elizabeth II matusepäeval on Londoni südames asuvasse Hyde Parki kogunenud tuhanded londonlased, et külg külje kõrval vaadata üheskoos Elizabeth II matuserongkäiku. Paljud inimesed jõudsid parki juba mitmeid tundeid enne ülekande algust. „Et teha sellisest päevast perepäev, on äärmiselt britilik. Saadakse sõprade ja perega kokku, et üheskoos tähistada kuninganna elu,“ räägib Õhtulehega vestelnud Londoni mees Ryan. Nõnda ongi paljud Õhtulehega vestelnud londonlased öelnud, et tegu on justkui toreda perepäevaga, mil inimesi valitseb erakordne ühtsusetunne. Mida arvatakse aga Suurbritannia tulevikust ja Charles III abikaasast Camillast?