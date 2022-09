ÕL VIDEO | Alar Karis Buckinghami palees toimunud sajandi vastuvõtust: riigipead rääkisid nii kuningannast kui ka sellest, mis talvel saab

Londonis viibiva president Alar Karise sõnul oli pühapäevane vastuvõtt Buckingami palees tagasihoidlik. Kõnesid ei peetud, kuid kohal olid kõrged riigipead üle maailma. „Ühest küljest oli taustal arusaadavalt lein, aga teisest küljest oli see ka töökohtumine ja oli ka rõõmsaid nägusid. Kuningannat meenutades on inimesed ikka rõõmsad, sest ta on ikkagi väga palju Briti krooni jaoks ära teinud,“ räägib Karis Suurbritannia kuninganna matusetalituse eel.