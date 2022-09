KES TEEB, SEE JÕUAB! Lenna Kuurmaa lõpetas aastate eest unarusse jäänud keskkooliõpingud

Et omal ajal karjääri tõttu pooleli jäänud keskkooliõpingutele väärikas punkt panna, nägi Lenna möödunud õppeaastal omajagu vaeva. Seda kõigi teiste tööde ja tegemiste kõrvalt. „11. klassi lõpust oli teha, ehk siis aasta ja natuke peale. Ma terve selle aasta tegin ikkagi koguaeg koolitöid, mitte nii, et läksin vaid eksameid tegema,“ rääkis Kuurmaa. Naine tunnistas, et kõige raskemaks riigieksamiks oli matemaatika eksam. „Inka ja esta tulid suht varrukast,“ lisas ta.