FOTOD | Vaata, milline värvikas seltskond väisas kunstnik Mare Vindi mälestusele pühendatud näitust!

Minimalistlikud maastikuruumid arhitektuurielementidega, ringjad ja ruutjad kujundid, jooned, mis liiguvad läbi paberipinna, kutsudes vaataja pilku kaasa joonistama - need on tänaseks meie hulgast lahkunud kunstnik Mare Vindi loomingu visuaalsed märksõnad. Haus Galeriis toimus pidulik näituse avamine, mis haarab enda alla kahe korruse saalid ja on pühendatud Mare mälestusele tema sünnipäevakuul, septembris.