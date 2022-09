SUUNAMUDIJA SOOMES | Tänapäeva noorte välimääraja - olematu stiil ja jahune nina

Sa arvad, et sa oled oodatud? Sa arvad, et sind aidatakse igal sammul, sest tegu on heaoluühiskonnaga? Sa arvad, et sul lastakse tööle minna ja kodu leida? Sa arvad, et kõik käib sama kiiresti kui Eestis? Kui jah, siis arva seda kõike ja uuesti – sul ei ole õigus! Lühiblogis „Suunamudija Soomes“ annan mina, Sten Talivee, ülevaate sellest, milline on elu meie naabrite juures Helsingis. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab, ja olgu etteruttavalt öeldud, et eluke siin, üliturvalisena näival maal, on olnud üks paras katsumuste kadalipp!