ÕL VIDEO | Vaimulik Meelis Süld kuninganna matuste eel: inglastele meeldib kirikus käia!

Suurbritannia Luterliku kiriku õpetaja Meelis Sülla sõnul on homne teenistus Elizabeth II surma puhul Westminster Abbeys väga pühalik, mis järgib sõna-sõnalt iidseid raamatusse raiutud traditsioone. „Väga suurt vahet anglikaani ja luterliku kiriku matusetalitusel ei ole, sest tegemist on vennaskirikutega. Kindlasti on homne matusetalitus aga ülimalt pidulik, sest kohal on maailma poliitilised liidrid, kogu kuninglik perekond ja relvajõudude esindajad,“ räägib vaimulik Õhtulehele.