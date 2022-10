Ja ehkki tema suurus on muljetavaldav, on tal kõigi mittesöödavate kaladega ühine vaenlane: islandlased. Polaarhai liha sisaldab nii suurel hulgal mürgist trimetüülamiinoksiidi, et sellest jääb erakordselt johmaseks – „haijommi“. Aga islandlased on ometi leidnud viisi, kuidas sellega toime tulla.

Polaarhai kuulub õigusega esikohale: ta on teadaolevalt kõige pikema elueaga selgroogne. Ja ta on tegelikult meie sugulane – see on küll üsna kauge sugulus, aga miljoneid aastaid tagasi oli meil ühine esiisa. Samal põhjusel on sarnasusi ka siseehituses: süda, maks, soolestik, kaks neeru ja imepisike aju.

Sarnasustest hoolimata on meie ja polaarhai vahel evolutsioonipuus siiski tükk pikka maad. Meie, inimesed, oleme imetajad ja meil on seepärast teatud fundamentaalsed jooned, mis ei ole ühised mitte ainsagi kalaga. Bioloogias on rusikareegliks, et mida lähemalt oleme mõne loomaga suguluses puhtevolutsiooniliselt, seda enam saame teda uurides teada iseenda kohta. See tähendab, et kaladelt saame teada rohkem kui putukatelt, ent kaladelt saame teada vähem kui näiteks lindudelt ja roomajatelt – rääkimata veel meie lähematest sugulastest, imetajatest.

Pentsikul kombel jagab polaarhai oma elupaika just nimelt ühe meie lähema sugulasega: see on kõige pikema elueaga imetaja, keda üldse leida võib. Kui õnne on, siis võib Gröönimaa vetes kohata 18 meetrit pikka ja 1000 tonni rasket grööni vaala. Injupiakid Alaskas peavad grööni vaaladele jahti – mida nad on läbi aegade alati teinud – ning leiavad aeg-ajalt vaalade rasvakihist 19. sajandist pärit harpuuniotsi. Need väga vanad leiud on üks põhjusi, miks arvatakse, et grööni vaalad võivad elada üle 200 aasta.

Võrreldes polaarhaiga ei ole seda võibolla palju, aga imetaja kohta on seda vägagi palju. Kalduvus kaua elada on grööni vaalal muuseas ühine paljude teiste vaaladega. Merest tulebki otsida, kui tahta leida loomi, kes elavad väga kaua.

*

Kui aga tahta leida pikaealisi imetajaid meie enda keskkonnast, maismaalt, siis ei tule otsida ei savannist ega puulatvadest. Kõige pikema elueaga maismaaimetajad elutsevad hoopis hooldekodudes.