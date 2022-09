ÕL VIDEO | Totaalne muutumine, mis tõi kaasa modellilepingu! Mis on Madli Vilsari saladus?

Endine miss Madli Vilsar osales hiljuti Fashion Week'i raames rahvusvahelisel modelli valimisel, kus naine sai enda jaoks elu kõige olulisema tiitli, milleks oli "Natural skin beauty award“ (kauni naturaalse naha tiitel – ingl. k). „Mulle on see emotsionaalselt nii suur asi, sest minu vaeva on märgatud. Ma olen terve elu maadelnud kõigega – näiteks enda naha ja kehaga. Ja üks asi, mis on alati nähtaval, on nägu ja nahk. See oli põhimõtteliselt nooruslikkuse ja värskuse auhind,“ selgitab 32aastane Madli, kes on auhinna üle väga uhke.