ÕL LONDONIS | VIDEO JA GALERII Suurimad kuninganna fännid ei pea paljuks veeta viis ööpäeva tänaval, et näha matuserongkäiku kõige paremast kohast

Suurimad kuninganna Elizabeth II austajad võtsid Westminster Abbey lähedal koha esireas sisse juba kolmapäeval. Õhtuleht rääkis naisega, kes saabus matuste toimumispaika neljapäeval. Sharene ütles, et on näinud sel ajal kuningas Charles III mööda sõitmas neli korda ja naisega on teinud loo nii BBC kui teised rahvusvahelised telekanalid. Inglannal on matusepäevaks kaasas ka kübar ning ta kavatseb selleks puhuks pidulikult riidesse panna.