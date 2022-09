HÜVA NÕU | Toidudisainer Helis Heiter selgitab, mida ja kuidas me sööme ning mis tunde toit meis tekitama peaks

Toidudisainer Helis Heiter räägib, et toidudisain on kõige lühidamalt öeldes innovatsioon toidusektoris. Ehk siis disainiprotsess, mille tulemusel valmivad uued innovaatilised toidutooted, -teenused või terved protsessid alates toidu tootmisest kuni tarbimiseni. Helis räägib lähemalt ka sellest, miks on oluline see, mida ja kuidas sööme ning mis tunde toit meis tekitama peaks.