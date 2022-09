HÜVA NÕU | Tee tööd loomulikus asendis, siis töötab ka aju paremini

Veetes suure osa päevast kontorilaua taga tööd tehes, on oluline, et ümbritsev keskkond oleks ergonoomiline. Ergonoomika võtete kasutamine töös suurendab ka töö tulemuslikkust – kui inimese keha on temale loomulikus asendis ning kehas ei ole pingeid, siis töötab ka aju paremini. Kiropraktik ja manuaalterapeut Priit Kõrve sõnul kui tööl on tingimused veel enamvähem, siis kodukontorites on paljudel kehvem olukord. Kuidas siis muuta kodukontori või kontori töökeskkond ergonoomilisemaks?