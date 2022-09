KUUS NOMINATSIOONI, AGA TÜHJAD PIHUD! Filmirežissöör: eestlastel tuleks saada lahti õpitud abitusest, et filmi tegemiseks pole raha

„Meie film „Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu” on hea tõestus, et kui tahta, saab ka väga väheste vahenditega filmi teha. Meie film on tehtud täiesti põlve otsas väheste vahenditega ja ikka oleme siin, Eesti filmi- ja teatriauhindade galal. Kõik on võimalik! Mulle tundub, et eestlastel on selline õpitud abitus, et ei saa teha filmi, kui raha pole,“ räägib noor filmirežissöör Meel Peliale.