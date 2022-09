EFTA | „Õhtu" saatejuhid pole siiani üksteisest tüdinenud: suvel me eriti kokku ei saa, sest veedame ülejäänud aja põhimõtteliselt 24/7 koos

„Originaalsus on minu jaoks üüratult oluline. Inimestel, kes saadet teevad ja kes seal käivad, neil peab olema midagi, mis paneb seda saadet vaatama ja see on väga oluline. Ma usun, et see on iga eluvaldkonna juures täpselt samasugune – sa pead tööd tegema. Kui sa teed tööd päriselt kirega, ei venita ja ei vahi niisama, vaid kasutad selle aja ära, mis sulle on antud, siis tuleb ju mingi tulemus!“ avaldab Eesti filmi- ja teleauhindade galalt kaks auhinda napsanud saate „Õhtu“ üks saatejuhtidest Jüri Butšakov.