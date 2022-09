EFTA | Marek Lindmaa: üksteist otsinud isa ja tütre lugu näitab, et päriselu muinasjutud on päriselt olemas!

„Minu jaoks tähendab see auhind väga lihtsat asja – muinasjutud on päriselt olemas. Eeskätt selle isa ja tütre puhul. Kui inimesed on teineteist otsinud 35 aastat ja saavad lõpuks kokku läbi selle, et me suutsime oma tubli meeskonnaga need kaks inimest kokku viia. See ongi kõige olulisem asi. Auhind näitab, et see läks kellelegi veel hinge,“ räägib teleajakirjanik Marek Lindmaa, kes pälvis „Soti selgeks“ saates avaldatud isa ja tütre kokkuviimislooga Eesti filmi- ja teleauhindade galal parima ajakirjandusliku loo auhinna.