EFTA | Auhinna pälvinud „Metsavendade" produtsent: jäädvustasime karmi perioodi, mida inimesed on üritanud unustada, et haavu mitte lahti rebida

„Kõige keerukam oli „Metsavendade“ filmimise juures kogu materjali kokku panemine ja veel elus olevate metsavendadega kokkuleppele saamine. Võib-olla veel keerulisem oli nende toetajate kokku saamine, sest see oli ajastu, mida inimesed, kes on seda reaalselt kogenud, on tahtnud unustada. Nad on pannud selle kappi, lukuvõtme katki murdnud ja ära visanud, et mitte neid aegu meenutada ja haavu lahti rebida,“ räägib parima tõsielusaate auhinna pälvinud „Metsavendade“ produtsent Laur-Leho Kaljumets.