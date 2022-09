EFTA | Taavi Libe kõrgemate riigiteenistujate palgatõusust: keegi pole välja öelnud, et läks natuke tuksi selle seadusega

„See uudis (inflatsiooni tõttu tõusevad kõrgemate riigiteenistujate palgad – toim.) tuli välja 36 tundi tagasi ja ma pole peale seda kuulnud ühtegi riigiametnikku ütlemas, et jah, no vot, seadus on selline, aga ma tunnen ennast ilgelt sitasti sellepärast, et seadus on selline ja ma saan 1000+ eurot palka juurde. Võib öelda, et läks nagu tuksi selle seadusega, aga mitte keegi ei ütle seda. See on minu jaoks valus. See on väga valus ka nende ühiskonnaliikmete jaoks, kes teenivad vähem, kui riigikogulaste palk tõuseb,“ arutleb tele- ja raadioajakirjanik Taavi Libe Eesti filmi- ja teleauhindade galal.