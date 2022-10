LUGEMISSOOVITUS | „Evelyn Hugo seitse abikaasat“ räägib Hollywoodi glamuurist ja pahupoolest läbi filmidiiva silmade

Selle raamatu kättevõtmisega läks mul tükk aega – olin seda juba ammu sotsiaalmeedias kiidusõnu pälvimas näinud, kuid pelgasin, et ehk on see mu ootused nii kõrgele seadnud, et pean teoses pettuma. Õnneks oli see täielik vale – lugu on tõesti hoogne ja põnev ning vahel ununeb isegi ära, et tegu on väljamõeldud filmistaariga. Kogu jutt 60ndate Hollywoodist, glamuurist ja kulisside taga toimuvast võiks sama hästi olla tõsi. Ka Evelyni tegelane on niivõrd huvitav, näidates, mida peab naine, keda jälgivad miljonid silmapaarid, tundma ja kuidas oma elu elama, et tema filmid vaatajatele huvi pakuks ning ta karjäär võimalikult edukas oleks.