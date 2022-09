Indrek Kasela: kuueeurone viin on Eestile vaat et suurem oht kui kaitsmata idapiir

Üks ärimees ütles kunagi, et kui inimene on pangale võlgu kolm miljonit krooni, on see inimese probleem, aga kui ta on võlgu kolm miljardit, siis on see panga probleem.

Nii see paratamatult on. Mina sain 1995. aastal New Yorgis õppides selgeks, et kui tšekkidel katet ei ole, siis neid välja kirjutada ei saa, lisaks on katteta tšeki kirjutamine föderaalkuritegu. Väga keeruline oli nende üle järge pidada, sest kõik asjad käisid paberil. 1995 oli mul Eestis juba internetipank, New Yorgis anti kätte tšekipakk. Teine asi, mis tundus Ameerikas täiesti uskumatu, oli see, et inimesed rullisid ühe krediitkaardi kulutusi üle teisele krediitkaardile.

Eks me õpime kaasaegse ühiskonna probleeme ka oma nahal tundma: et mis juhtub, kui jääd krediitkaartide ja muude osta-täna-maksa-hiljem-asjadega võlgu. Seda me nägime juba teisest pensionisambast raha väljavõtmisega: lõime eelmisel aastal oma säästud laiaks ja täiesti arusaadavalt on nüüd nii tarbimises kui ka hindades suurem pohmell.

Vähemalt ühe tegurina on mõjutanud praegust inflatsiooni siis ka massiline teisest pensionisambast lahkumine, mis tõi turule vist umbes miljard eurot vaba raha?

Absoluutselt! Säästud löödi laiali ja hinnad hüppasid üles. Nüüd on rahakott tühi, aga hinnad ikka üleval.

Millal hinnad alla tulevad?