ÕL VIDEO | Aasta seksikaim mees Franz Malmsten soovitab, kuidas rasketel aegadel trendikaks jääda: ärge jooge alkoholi, riideid ostke kaltsukatest!

15. septembril toimus Stockmannis sügishooaja algust tähistav moesõu, mis meelitas kohale kodumaise moemaailma koorekihi. Moepeo üheks modelliks oli näitleja Franz Malmsten. „Ma pole ise väga suur šoppaja,“ tunnistab Franz. Mees sõnab, et tema garderoobi kõige hinnalisemaks esemeks on käekell. Selle hinda mees aga ei paljasta. „Ma ei teagi palju see maksab,“ naerab ta.