Ruslan Trochynskyi osaleb tantsusaates: see on otsekui sõõm värsket õhku!

„Ütlesin kohe jah! Otsustas heategevus, mis on minu jaoks väga oluline – saade kogub raha vähiliidule. Kui me ka ühe elu päästame, on see väga suur saavutus,“ räägib muusik Ruslan Trochynskyi, miks ta otsustas osaleda saates „Tantsud tähtedega“. Tema tantsupartneriks saab sel teekonnal olema Anabel Aunver.