Kallimaga abieluranda sõudnud Urmas Klaas: olime ühte meelt, et abiellumine võiks toimuda pereringis

„Olgugi et sõpruskond on meil suur ja oluline, olime Marisega algusest peale ühte meelt, et abiellumine võiks toimuda pereringis. Kui otsus tehtud, said hoobilt paika ka registreerimine ja pulmapeo toimumiskoht – loomulikult oli selleks põlistammedega ümbritsetud maakodu,“ räägib äsja abieluranda sõudnud Tartu linnapea Urmas Klaas.