TÄNUKIRI KUNINGALT | Epp Maria Kokamägi: „Olen kindel, et Charles III on väga hea mantlipärija!”

Seoses kuninganna Elisabeth II lahkumise ja tema poja Charlesi kuningaks saamisega on kunstnik Epp Maria Kokamägi sahtlis lebav kuninglik tänukiri omandanud eriti hinnalise tähenduse. Selgub, et nagu multitalent Mart Sander pidas kuningakojaga kirjavahetust ning saatis kingitusi, nii on ka Epp Maria saatnud Charlesile meene. Ilus žest ei jäänud tuhandete kirjade ja tähelepanuavalduste seas märkamata. „Üllatus oli suur ja karges talveõhus tõusid pisaradki silma,” jutustab Epp Maria selle erilise kirja loo...