Hollywoodi armukahur sai üheksanda lapse, mitu naist on veel beebiootel

Nüüd aga kuulutas Cannon (41), et modell LaNisha Cole (40) sünnitas talle tütre, kes sai nimeks Onyx Ice Cole Cannon. „Olen taas kord tulvil aukartust jumaliku naiselikkuse ees! Jumal on kinkinud mulle ja @MissLanishaCole'ile võimaluse pakkuda siin maa peal inglile varju. Tõotan, et kaitsen, toidan, juhatan ja armastan seda last kõigest väest,“ kirjutas Nick.

LaNishale on see esimene laps, Nickil on võsukesi üksjagu. Eksabikaasa Mariah Careyga on koomikul 11aastased kaksikud Monroe ja Moroccan. Modell Brittany Belliga on Cannonil poeg Golden Sagon (5) ja tütar Powerful Queen (19 kuud). Bell ootab parasjagu nende kolmandat ühist last.