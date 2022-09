FOTOD | Murrr... Zevakini ja Valtingu reality’s „Villa“ hakkavad kaunitaride ja raha nimel võistlema just need hurrrmurid!

Arles (21) on Rakverest pärit noormees, kes õpib Tallinnas kehakultuuri ning on tegelenud aktiivselt kõikvõimalike spordialadega. Arlesele meeldib pidutseda ja võistelda ning peamiselt just neil kahel põhjusel ta Villasse ka jõudis. Sellest ei tee mees saladust, et tema puhul teevad naised enamasti esimese sammu ning huvilistest tal juba puudu ei tule.