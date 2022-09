AUGUD PEAS JA HAMBAD VÄLJAS! Uljad elektritõukeratta juhid on aina kasvav probleem. PPA ametnik: kas sa lähed liiklusesse enesetappu tegema?

Eestis on sel aastal kõigest kaheksa kuuga ametlikult fikseeritud 279 kehavigastust. Kolme aasta jooksul on elektritõukeratta tõttu surnud kaks inimest. Mitmes Euroopa suurlinnas on võimude kannatus juba katkenud ning elektritõukerattaga liiklemine suisa keelatud. „Terve Euroopa ägab selle probleemi all. Rootsi on läinud juba seda teed, et renditõukerattad on ära keelatud. Siin on kindlasti ka mõtlemiskoht nendel ettevõtetel. Kui sa ei tee riigiga koostööd ja ei taha seda olukorda parandada, siis selle järgneb, et riik peab hakkama reegleid karmistama,“ rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.