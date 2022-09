„TIIGRI PUUDUTUS“ OKTOOBER | Merily Timmer: „Lähiajal peaks lahkuma teinegi kuulus inimene. Seisuselt on ta väga sarnane kuningannale.“

Tähetark Igor Mang prognoosib oma astroloogilises ülevaates, et oktoobrikuu esimesed kuus päeva paistavad silma raskete teemadega, mis on seotud inimeste majandusliku toimetulekuga ja rahva üldise heaolu küsimustega. Eriti tõsised äikesepilved saabuvad 25. oktoobril ja kestavad kuu lõpuni, mis näitab, et poliitilisel maastikul läheb väga kuumaks. Saates „Tiigri puudutus“ on aga seekord külas „Selgeltnägijate tuleproovis“ osalevad ennustajad Merily Timmer ja tema õpilane Brigit Haimi. „Kõigega ei pea nõustuma,“ põrutab Timmer. „Elektri eest ei pea miljonit maksma ja vee eest ei pea miljonit maksma - elementaarseId asju ei tohi inimestelt ära võtta. Palgad peavad kuskilt maalt tõusma ja seda tuleb ka kõva häälega välja öelda, mitte kodus kuskil nurgas vinguda!“

Vaata videot!