„PUUDUTA MIND“ 251. SAADE | Eestile uue haridussüsteemi visandaja Aivar Haller: kui lapse haridus on meile tähtis, siis miks me ei anna talle selle kodus?

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on seekord Eestile uue haridussüsteemi visandaja Aivar Haller. „Lapsed vajavad kontakti, isiklikku usalduslikku suhet ja kui me vanematena teeme otsuse, et meie lapse haridus on meile tähtis, siis me anname neile selle kodus või väikestes kooliklassides,“ on Haller veendunud. „Ja poliitikutena vaatame üle oma kulutused riigis ja ütleme, mis on meie jaoks prioriteet.“

Vaata põnevat videointervjuud!