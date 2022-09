TÖÖVORMID PESUPOEST! Tõsielustaar Cassandra vahetas igava ameti OnlyFansi vastu: praegu elan end välja, aga tulevikus tahan olla koduperenaine

Seksikate pesufotodega kokku aetud raha eest naudib onlyfansitar lihtsalt elu. „Käisime just Soomes elava sõbrannaga Linnanmäki lõbustuspargis. Ka ostan endale ilusaid asju: riideid, meigiasju ja pesu. Kui koos sõbrannaga pesupoes käisin, naljatles ta, et ostan ju siit endale uusi töövorme – see on investeering.“