HÜVA NÕU | Julge vaadata oma laiskusele, hirmudele ja teistele seatud ootustele otsa

Koolitaja, coach ja enesearenguterapeut Ingrid Joya Tsirel sõnab, et kui töötajad on ennast töökollektiivis mugavustsooni sisse seadnud, siis on see laias laastus tingitud kolmest komponendist - laiskusest, hirmudest ja teistele seatud ootustest. Laiskus teha uuendusi ja liikuda edasi, kui hetke olukord võimaldab vähegi seda vältida. Hirm muutuste ja nendest tuleneva teadmatuse ning ise hakkama saamise ees. Ja ootused teistele, et nad lähtuvalt eelmainitust teeksid teiste eest asju ära. Küsimus on kui ausad julgeme iseendaga olla ja kui palju tahame elus edasi liikuda.