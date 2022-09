35-TUNNINE SABA! Kuninganna leinajad peavad valmistuma üüratuks ootuseks

Daily Maili andmeil on paljud kuningliku pere fännid tänavail juba koha sisse võtnud, et saada soodsaim stardipositsioon: kolmapäeval kell 17 avatakse Westminster Halli uksed kõigile, kes soovivad Tema Majesteet Elizabeth II-ga jumalaga jätta. Londoni kesklinna ootab tohutu rahvatulv, kirjutab Briti leht. Peaministri esindajate sõnul on iidne saal valmis nelja päeva jooksul vastu võtma ligi 350 000 inimest. Ent vajadusel hakatakse huviliste voori katkestama.