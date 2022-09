ERILINE KOMME: kuninganna surmast teatati ka tema mesilastele

Daili Maili teatel sõitis kuninglik mesinik John Chapple (79) reedel nii Buckinghami paleesse kui ka vastse kuninga Charles III senisesse ametlikku residentsi Clarence House'i, et siduda esmalt sealsete mesitarude ümber mustad leinalindid ning teatada siis tarude asukatele kuninganna surmast. Chapple rääkis Briti lehele, et teavitas mesilasi poolihääli ka uuest valitsejast ja manitses, et mesilinnud kuningas Charlesi vastu ikka kenad oleksid.