Paguluses elav muusik Boriss Grebenštšikov: „Enda arvates pole ma oma kodumaad kunagi hüljanud.“

Juba viis aastat tagasi, kui BG koos sümfooniaorkestriga siin esines, võis aduda, et bard on oma palge budismi poole pööranud. Seda võis märgata nii visuaalselt, kui ta üleni mustas riietuses meenutas natuke Tiibeti munka, kui ka tema lavalisest olekust, sest varasematest kontsertidest meenuv lugude vahele poetatud joviaalne jutustamismaneer oli asendunud vaid mõnedel harvadel kordadel lausutud sõnaga „tänan“. Ka Õhtulehele antud intervjuus jääb ta pigem napisõnaliseks. „Maakera on liiga väike, et sellele piire tõmmata“ ja „Igasugune sõda on inimsusevastane kuritegu“ on Grebenštšikovi põhilised postulaadid.