„EESTI LAUL 2023“ | Veerandfinaalid jäävad ära! Tomi Rahula: ressursse peaks olema rohkem

Olenemata sellest, et tänu eelmise aasta veerandfinaalidele jõudis kuulajateni palju uusi artiste ja lugusid, mis oleksid muidu jäänud kuulmata, otsustati sel aastal jätkata siiski vanaviisi. Peaprodutsent Tomi Rahula tõdes, et praegune aeg ei võimalda „Eesti laulu“ niivõrd suures mahus korraldada. Ta tunnistas, et kuigi veerandfinaalid olid iseenesest ägedad, oleks nende jaoks vaja rohkem ressurssi, kui seda hetkel on.