Suri keraamik ja kunstipedagoog Leo Rohlin

In Memoriam Leo Rohlin

25. VII 1939–10. IX 2022

Lahkunud on mitmekülgne keraamik ja kunstipedagoog, legendaarne Eesti keraamika tugisammas, Eesti Kunstnike Liidu auliige Leo Rohlin. Tema panus eriala arengusse on olnud hindamatu, mahukas ja erakordselt mitmekülgne. Leo Rohlin oli suurepärane keraamik ja õppejõud, EKA emeriitprofessor, kes oli läbi aastakümnete aktiivne nii disaineri, kunstniku kui eriala tehnoloogia ning ajaloo eripärasid talletanud mitme raamatu autorina.

Rohlin astus peale õpinguid Tartu Kunstikoolis riiklikku kunstiinstituuti keraamika erialale ja lõpetas selle 1965. aastal. Ajastule omane koolijärgne suunamine viis ta Tallinna Ehituskeraamikatehasesse, kus ta töötas kunstnikuna 1968. aastani, kujundades nii selle aja vältel kui hiljemgi mitmeid tootmisse juurutatud keraamilisi esemeid – nii tarbenõusid, sealhulgas mitmeid kohviserviise, kui dekoratiivesemeid nagu näiteks seinataldrikud ja erinevad suveniirid. Üks esimesi ja levinumaid on erinevates värvitoonides ja glasuurilahendustes toodetud keraja keskosaga kohvikannuga mokaserviis aastast 1966, sellele järgnesid „Gnoom“ ja mitmed teised. Dekoratiivkeraamikast kujunesid koduseks klassikaks sgrafiitotehnikas seinalplaadid ja – taldrikud aga küünlajalad sarjast „Meistrid“ ja palju muud.

Kui omaaegsed esteetilised eelistused, kuid eelkõige tööstus, soosis ratsionaliseeritud lähenemist nii vormile kui viimistlusele, haakus see orgaaniliselt ka Rohlini arusaamaga kaasaegsest lähenemisest ning ka unikaalloomingus oli ta vormikäsitluses küllalt lakooniline, suunates sageli suuremõõtmeliste ja vormitunnetuslikult hästi läbikomponeeritud teoste puhul tähelepanu just glasuuridele, mis andsid võimaluse põnevateks katsetusteks ja eksperimenteerimiseks. Selle kõrval valmis tal ka mitmeid serviise, mille puhul on hea meel, et need kuuluvad tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogusse kuid on kurb, et neis sisalduv potentsiaal ei avaldunud laiemalt ja nende saatus oli jääda unikaalseks.

Leo Rohlin on ka mitmete monumentaalteoste autor. Tema kavandatud on keraamilised pannood mitmetesse hoonetesse, nende seas Tallinna Olümpiapurjespordikeskusesse (1980), mis tänaseks paraku on asjatundmatult korrastada püüdes rikutud. Tallinnas Mustamäel endise Majandusjuhtide Instituudi väliseinale kavandatud pannoo eest pälvis Rohlin 1979. aastal Kristjan Raua nimelise preemia. See teos on tänaseks demonteeritud ja ootab oma aega uue hoone fassaadil.

Rohlini käekiri kunstniku ja disainerina on alati olnud rahulik, lakooniline ja ratsionaalne, oma teostes annab ta võimaluse kõneleda eelkõige vormil või glasuuril. Ta on osalenud rohketel näitustel juba 1960. aastatest ja ETDMi kogusse kuulub ligi 200 Leo Rohlini teost, millest valik on eksponeeritud nii tarbekunsti- kui disaini tutvustavatel püsinäitusel.