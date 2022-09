„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Birk Rohelend: mul on intensiivsel loomeperioodil väga halb harjumus, isegi hambaarst õiendab minuga sellepärast

Minu hommikusöögi kaaslaseks on seekord esimese Eestis tehtud Viaplay originaalsarja „Kes tappis Otto Mülleri?“ käsikirja autor Birk Rohelend ehk kodanikunimega Hele-Riin Pihel. Igapäevaselt töötab naine Tallinna Tehnikaülikooli e-kanalite keskuse juhatajana, kuid see pole kaugeltki kõik. Viljandist pärit naine on lisaks ka paberitega geenitehnoloog, aeroobikatreener, stsenarist, näitekirjanik, kolumnist, luuletaja, novellist, kirjanik ning loomulikult ka tubli ema ja abikaasa. „Kui üldse midagi kardan siin elus, siis on need reaalsed inimesed, kes suudavad alati olla julmemad kui kõige kohutavam kirjanduslik karakter,“ tunnistab andekas naine.

