ARVUSTUS | „Rannamaja“ poisid skoorisid: neidude püksikud lendasid ja kaamerate ees seksiti igal korrusel

Eric mugib hommikusöögilaua taga võileiba, kui teised osalised hambad laiali ühes voodis põõnavad. Ericu mureks on osaliste nutisõltuvus ja minu arvates peaks sellises saates telefonid üldse keelatud olema, kuna rikuvad ju saate mõtte ära. Näiteks Cassandra otsustas telefonikõnes oma sõbrannale kõik mahlakad sündmused välja lobiseda. „Ja see vend kellega ma paaris olin, on nagu full fucking debiilik onju,“ kõlab neiu suust. Samal ajal lõbustavad ennast telefonidega ka noorhärrad, kuid Kaspari eesmärgiks on saata hoopis enda silmarõõmule üks pilt Ericu musklitest, kui too neid korralikult punnitab. Kahjuks on Ericu musklid ka Kristiina ära võlunud, mistõttu otsustabki ta jätta Kaspari kus see ja teine ning ühte heita Ericuga. „Krissu on mingi ülbe l*ta,“ kommenteerib olukorda Brita, kes ilastas samuti Ericu järele.