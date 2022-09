TINDER 10 | Kuidas edenevad armastuse otsingud Lõuna-Eesti metsade vahel? Võrumaa mees kurdab: „Enamik tahavad üheöö asja. Mida ma sellest üheöösuhtest aga ikka saan?“

Nii nagu päriselus, kehtib ka Tinderis teadatuntud tõsiasi – suurlinna tulede säras on armastuse otsingutel rohkem pirtsutamisruumi, sest leidub rohkem inimesi, kelle vahel valida. Kuidas kulgevad kuumad kohtinguseiklused aga Lõuna-Eesti metsade vahel? Õhtulehe eksperimendist selgus, et mitte just kuigi särtsaka hooga. „Pigem olen liiga kauaks Tinderisse jäänud,“ tunnistab 24aastane Mart (nimi muudetud – toim.), et väiksemates Eesti kohates valitseb pruudipõud. Kuidas on lood aga meestevalikuga? Õhtuleht vuras Haanjasse ja andis näppudele valu, et sellele põletavale küsimusele vastust leida.