Claire Douglase „Paar majast nr 9“ (Postimees Kirjastus, 2022) on mõnusalt kaasahaarav põnevik, mis pakub peotäie ootamatuid keerdkäike.

Kuigi Saffroni vanaema on veel elus, pistab ta rinda dementsusega, mis ei aita noorel naisel ega ka politseil vastuseid saada. Nagu kogu sellest stressist veel vähe, hakkab naist ja tema ema ähvardama „eradetektiiv“, kes töötab kellegi sellise heaks, kellel ei tundu asjaga alguses mitte mingisugust pistmist olevat. Siiski on kõigil oma räpased saladused, mille väljatulemist üritatakse igal võimalusel vältida.

Tegu on hoogsa raamatuga ja ülemaailmse bestselleriga, seega julgen seda soovitada kõigile krimkahuvilistele. Tegelased on värvikad, lugu on põnev ja lõpp ootamatu – kõik, mida ühes mõnusas põnevikus olema peab!