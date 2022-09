LUGEMISSOOVITUS | „ENSV“ stsenaristi Gert Kiileri mõnusalt hoogne ja humoorikas mõrvamüsteerium

Gert Kiileri „Eranuhke ei armasta keegi“ (Postimees Kirjastus, 2022) on hoogsalt kulgev põnevuslugu, milles piisavalt ruumi ka huumoril. Ja kes vähegi Viljandit teab, sel on mõnusat avastamist küllaga, olgugi et tegevus toimub 1961. aastal ning mitmed kohad on väljamõeldud.

Paul Johnsoni eradetektiivibüroost tuleb kohe esimesel päeval abi otsima Robert Schmidt, kes nägi pealt, kuidas tema sõber Karl Berg maha lasti. Juhtumit uurima asudes saab Paul kohalikest allilmategelastest rohkem aimu, kuid eriti ootamatuks läheb asi siis, kui Johnsonilt tuleb abi otsima mees, keda politsei peab mõrvariks.

Teoses on palju värvikaid tegelaskujusid, kellest mitmed võiksid mõrvatöö eest vastutada. Proovisin isegi loo ajal ära arvata, kes tegelik mõrvar on, kuid Kiiler eksitas mind piisavalt palju, et õigetele inimestele ma jälile ei jõudnudki.