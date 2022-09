SÜDANTLÕHESTAV VIDEO | Printsess Anne tegi oma ema sarga ees kniksu

Kirstu teekond Balmorali lossist Edinburghi võttis aega kuus tundi. Surnuauto järel sõitis kuninganna ja prints Philipi ainus tütar printsess Anne (72). Printsessi on harjutud nägema äärmiselt tasakaalukana - mõned on nimetanud teda emale kõige sarnasemaks järeltulijaks -, ent sedapuhku oli ein tema näole oma jälje jätnud. Iseäranis märgatav oli see siis, kui printsess Holyroodhouse'i lossi ees kirstu sissekandmist vaatas.