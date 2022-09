VIDEO | Veneetsia filmifestivalil võidutsesid Cate Blanchett ja Colin Farrell

Parima filmi preemia ehk Kuldlõvi pälvis Edward Snowdeni teemalisest dokist „Citizenfour“ tuntud Ameerika kineast Laura Poitras filmiga „All the Beauty and the Bloodshed“ („Kogu ilu ja verevalamine“), mille keskmes on fotograafia suurkuju Nan Goldini võitlus opioidiepideemiale aluse pannud Sackleri farmaatsiapere vastu.