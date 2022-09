ÕL TV | Elina Nechayeva: kui mind kuskil akadeemilistes ringkondades piisavalt tõsiselt ei võeta, siis see on nende enda probleem. Sorry, but not sorry!

Elina Nechayeval on käed-jalad tööd täis, sest peagi esietendub Rahvusooperis Estonia „Orpheus põrgus“, kus ta kehastab Orpheuse naist Eurydiket. Kuid lisaks teatritükkidele tahab ta ise popmuusikat luua – seda on talle kui ooperilauljale ka ette heidetud. Ent Elina ei lase end sellest heidutada. „Mulle kirjutavad noored, et on tänu mulle avastanud enda jaoks klassikalise muusika ja isegi käinud ooperit kuulamas ainult minu pärast, sest nad avastasid minu hääle. See on nii äge! Kui selliseid kirju tuleb kümneid, kui mitte sadu, siis ma saan aru, et vahet ei ole, kui kuskil akadeemilistes ringkondades mind piisavalt tõsiselt ei võeta – see on nende enda probleem,“ sõnab ta.