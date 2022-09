Leinajatel palutakse mitte tuua kuninganna mälestuseks mõmmikuid ja moosisaiu

96aastase kuninganna surma järel on leinajad jätnud tema mälestuseks Londonisse Green Parki hulgaliselt lilli, kuid ka Paddingtoni mõmmikuid ja moosisaiu. Kuid pargi juhatus manitseb Daily Maili teatel, et Tema Majesteeti tuleks mälestada ainult lilledega. Need võiksid olla pakendivabad, et neid saaks kompostida.