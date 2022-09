Mart Normet mälestab: „Mängisin isale surivoodil veel muusikat, sealhulgas räppi, mis talle omal ajal väga meeldis.“

„Ei osanud lapsena sellele tähelepanu pöörata, aga külalised alati üllatusid, et meil on kodus sedavõrd palju raamatuid ning seinad täis maale ja graafikat. Olengi justkui raamatukogus üles kasvanud. Naljaga pooleks võib öelda, et kui palju käivad jõusaalis ja saavad sealt energiat, siis mulle oli ja on jõusaaliks just kodune raamatukogu. Raamatute keskel olles tunnen ma end hästi ja saan laetud,“ ütleb Ingo Normeti poeg Mart.

„Aga isaga meenuvad ka kehakultuuri-episoodid.“